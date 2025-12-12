山口大学では11月、学生によるビラ配りを原則禁止とする新たな規定が審議入りしました。これをうけ学生らは「表現の自由を侵害する行為だ」と訴え学内でデモ行進をしました。（デモ行進の様子）「学費値上げ即刻撤回ビラまき規制粉砕するぞ」デモには学費値上げに反対する学生有志の会の学生やSNSを通じて他大学の賛同者などおよそ50人が参加しました。有志の会が問題視しているのは山口大学学生支援部が11月、教務学生委員会に提