「栗に勝る」として名付けられたカボチャ＝「阿知須くりまさる」…その中でも、特に甘く、大きい「極」が12日、出荷されました。ひと玉ずつ、化粧箱に詰めて出荷されるのが阿知須くりまさる「極」です。阿知須くりまさるは、強い甘みと栗のようなホクホクとした食感が特徴ですが、3キロ以上の大玉で、見た目のいいものが2024年から、「極」として出荷されています。今年出荷される阿知須くりまさる「極」はなんと7個のみ、全生産量