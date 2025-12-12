○東建コーポ [東証Ｐ] 発行済み株式数の17.39％にあたる234万2600株(金額で296億3301万0200円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は12月15日から26年1月19日まで。買い付け価格は1万2627円。 ○マーチャント [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の8.04％にあたる250万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月30日から26年12月11日まで。 ○