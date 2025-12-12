県内唯一の英語科を持つ下松市の華陵高校とアメリカ軍岩国基地内の高校が姉妹校提携を結ぶことになり、12日に調印式が行われました。アメリカ軍岩国基地内にあるペリーハイスクールで行われた調印式には生徒や関係者らおよそ120人が出席し両校の校長が調印書に署名しました。そして華陵高校英語科の2年生およそ20人が物理や家庭科の授業を一緒に受けるなどさっそく交流を深めていました。県内唯一の英語科がある華陵高