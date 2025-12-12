広島県で開かれる小学生バドミントンの全国大会に出場する、下松市の小学生が市長に意気込みを語りました。下松市役所を訪れたのは下松市バドミントン協会に所属する3年生から6年生までの7人です。表敬訪問では、下松市と下松市スポーツ協会から激励金が贈られました。7人は10月に開かれた中国地区大会で、優勝または準優勝し全国大会の出場を決めました。中でも2年生のときからペアを組んでいる6年生男子ダブルス梯 拓翔・