県警は11月、不祥事に関する再発防止策の見直しを発表しましたが発表の際、カメラを入れない記者説明という形をとりました。12日に開かれた県議会の委員会で委員から「カメラを入れた記者会見で発表するべきだった」などの意見が出されました。（総務警察委員会・福司山宣介委員）「全てオープンにしてマスコミがこれをどういう報道をするか。それを聞いた県民がどう判断するか、これは皆さんが判断することではない」20