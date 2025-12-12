映像制作やコンテンツの企画・運営などを行う新たな会社が長崎市で事業を開始することになり、12日に県・長崎市と協定書を交わしました。 長崎市に新たに進出するのは、映像制作などを行うジョイントベンチャーの新会社「つなぐ」です。 県庁で行われた調印式には鳥居 碧 代表取締役と、「つなぐ」に共同出資するテレビCMなどの制作会社「AOIPro.」、ホームページなどを手掛けている「ホットファク