経済産業省経済産業省が12日発表した2024年度エネルギー需給実績（速報）によると、発電電力量に占める原発の割合は9.4％となり、東日本大震災後の11年度以降で最も高かった。24年度に再稼働した東北電力女川原発2号機（宮城）や中国電力島根原発2号機の発電を反映した。25年度に入ってからも複数の原発で地元同意の手続きが進んでおり、今後も活用が進む見通し。年度末に震災が発生した10年度は原発が発電量の25.1％を占めて