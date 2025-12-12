12日（金）、令和7年度天皇杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド2回戦が行われた。 前日に行われた唯一の1回戦に勝利した筑波大だったが、2回戦ではSV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道にストレート負けを喫した。また全日本インカレ優勝校である早稲田大学（東京・大学）は、アイシンティルマーレ碧南（愛知・V）に敗れ、2回戦で姿を消すこととなった。