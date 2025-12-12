きょう12日（金）は北陸〜北日本では平地も含めて雪が降っていますが、あす13日（土）朝には止む所がほとんどとなりそうです。あす13日（土）は、昼間は雨や雪の所は少ないでしょう。ただ、西から低気圧が近づくため、午後は西から天気が下り坂へと向かいそうです。あさって14日（日）にかけて、2つの低気圧が日本列島を挟むように進む予想で、全国的に雨や風が強まるでしょう。東京ではおよそ1か月ぶりのまとまった雨になりそうで