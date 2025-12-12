スノーボードＷ杯ハーフパイプ第１戦（１２日、中国・張家口）で圧倒的な強さを見せた男子日本勢に対し、米メディアからも称賛の声が上がっている。２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、１本目のランでフロントサイドダブルコーク１４４０（縦２回転、横４回転）を決めて９３・５０点をマーク。２本目は転倒したが、前週の「ザ・スノーリーグ」に続いて頂点に立った。２位は９０・２５点で戸塚優