Instagramフォロワー数2,750万人以上を誇り、甘く端正なルックスと多彩な表現力で国境を越えて世界中のファンを魅了するグローバルスター俳優、チ・チャンウク。彼の日本1stアルバム『Assemble』が、12月17日に先行配信、12月24日にCD発売されることが決定し、このたびアルバム新曲ティザー映像とリリースイベントの詳細が発表された。1stアルバム『Assemble』（読み：アッセンブル）は、チ・チャンウク自身の仕事や人生、そしてフ