ウェブトゥーン原作の韓国劇場アニメ『Your Letter（英題）』が、2026年に日本公開されることが決定した。『君の名は。』『すずめの戸締まり』など新海誠監督作品を世に送り出してきたコミックス・ウェーブ・フィルムが配給を手がける。【写真】『Your Letter（英題）』のキム・ヨンファン監督本作は、転校先の学校で偶然謎の手紙を見つけた主人公が、手紙の中のヒントをもとに校内のさまざまな場所で手紙を探しながら、新しい