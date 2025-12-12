Hakubi¤¬¡¢9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö²¿¼Ô¡×¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö²¿¼Ô (Mandarin ver.)¡×¤ò12·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö²¿¼Ô¡×¤Ï¡¢ÊÒ¶Í¡ÊVo,G¡Ë¤ÎË´¤­ÁÄÉã¤¬¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤³°¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤â¤è¤ê¿¼¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½Å¤¤¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ÊÒ¶Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¸ì²Î¾§¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ