7月に亡くなったオジー・オズボーンさんの娘でテレビタレントのケリー・オズボーンが、激やせを批判する声を一刀両断した。【写真】元々ぽっちゃりだったケリー・オズボーンPeopleによると、ケリーはこのところインターネット上で「不快で恐ろしく、いじわるで失礼な」コメントを受けていたという。現地時間12月10日にインスタグラム・ストーリーズを更新した彼女は、オジーさんが亡くなった後、温かいコメントで支えてくれた