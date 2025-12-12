Official髭男dismが、オープニング主題歌を務めるTVアニメ『ダーウィン事変』の本予告が公開されたことを発表した。本作は、2026年1月から放送開始のテレ東系列にて放送予定で、最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破中の作品。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも人気のヒューマン＆ノンヒューマンドラマ作品となっ