日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。東海からは、秋季三重県大会４強の四日市が候補校に選出された。候補９校から、来年１月３０日の選考委員会で出場２校を最終決定する。文科省の「スーパーサイエンスハイスクール」（理数教育を重点的に行う高校）に指定されている県内随一の進学校は「日本一の文武両道」を掲げ、活動して