メ～テレ（名古屋テレビ） 来年の岐阜市長選挙に向け立候補する2人が出馬会見を開きました。 現職の柴橋市長は、岐阜駅周辺のまちづくりの推進、課題の改善などに意欲を示しました。 「岐阜県のLRT構想(次世代型の路面電車)への対応など、新たな県政の中で浮上してきた課題もあるので、懸念される問題について協議をし、検証を重ねていくことが私の大事な使命」(柴橋正直市長) 元岐阜県議の大須賀しづか氏は共産党