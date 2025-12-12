オレンジスパイニクラブが、2025年9月10日に発売した4thミニアルバム『ナイフ』から、初回限定盤の特典より「夏服」全7曲のデジタル配信を開始した。「夏服」は前身バンド・Theドーテーズ時代の音源を再録した楽曲であり、これまで自身のライブで多数披露していたという。そして、過去に「GET THE GLORY」のMVも手掛けた中澤 太による「エロティック」のMVが公開された。モノクロ映像ながら、実際のライブさながらの熱量を感じさせ