メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋のオアシス21で毎年開催されている氷じゃないスケートリンク、「豊田合成リンク」が13日グランドオープンします。 「豊田合成リンク」は氷の代わりに特殊なプラスチックのパネルが使われています。 今シーズンが17回目の開催で、累計入場者数は53万人以上です。 12日のグランドオープンセレモニーではロバートの秋山竜次さんが登場し、会場を