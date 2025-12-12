メ～テレ（名古屋テレビ） 「名張毒ぶどう酒事件」で、死刑執行に関する文書を開示しないとした判決を不服として、弁護団が上告する方針です。 1961年に三重県名張市で女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」では死刑判決が確定した奥西勝元死刑囚が無罪を訴えながら病死しています。 遺族の弁護士らは未開示の証拠を求めて死刑執行に関する上申書を開示するよう求めましたが、法務省は書類の有無を含め開示しな