来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校が発表され、近畿は郡山（奈良）が選出された。候補９校から、来年１月３０日の選考委員会で出場２校を最終決定する。郡山は、創立１３２年の歴史を誇る伝統校。県内屈指の進学校でもあり、約半数の部員が国公立大学に現役合格する。その中で、春夏合わせて１２度の甲子園出場を誇り、うち６度は８強以上に進出。元ロッテの