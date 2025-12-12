氷川きよしが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場した。第619回の今回披露するのは、2002年に発売された氷川の代表曲である「きよしのズンドコ節」。本パフォーマンスは、チャンネル初の演歌楽曲の披露となる。世代を超え老若男女に愛されてきた本楽曲を、コーラスを交え明るく元気な一発撮りにてパフォーマンス。◆◆◆■氷川きよし コメント演歌の良さは、この日本に生まれて、日本語をすごく大事