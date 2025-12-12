第１０２回箱根駅伝（２０２６年１月２日、３日）にオープン参加で出場する関東学生連合チームは１２日、千葉・木更津市で練習を公開した。合流後初の全体練習で選手は約３０分間、軽めの調整を行った。今大会から出走上限が１回から２回に緩和されたことで、２年連続２度目の箱根路を目指す東大の秋吉拓真（４年）は「箱根は夢の舞台であり、憧れの舞台。いい走りをしたい」と意気込んだ。登録選手１６人から出走１０人を決