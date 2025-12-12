モータウンの伝説的歌手スモーキー・ロビンソン（85）が、自身を性的暴行で訴えている女性が「数千ドル相当の貴重品」を盗んだと主張している。ロビンソンと妻フランシスは、この女性（訴訟上「ジェーン・ドウ4」として知られる）に対して一時的な接近禁止命令を申請。女性が最近、夫妻所有の倉庫に侵入し、所持品を持ち去ったと訴えている。 【写真】女性からの窃盗被害を訴えるスモーキー