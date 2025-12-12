ダラス近郊のキャンプ地も視察日本代表の森保一監督が12月12日、視察先のアメリカから帰国し、抽選会の結果を受けてプラン変更を検討していることを明かした。現地時間12月5日に米ワシントンで行われたW杯抽選会で日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と対戦することが決定。第1戦と第3戦は米ダラス、第2戦がメキシコ・モンテレイで行われ