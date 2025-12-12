強い寒気の影響で県内は12日、北部の山沿いを中心に雪が降り、野沢温泉では「24センチ」の積雪となっています。午前8時半ごろの下高井郡・野沢温泉村。雪が断続的に降り、視界の悪い中、地元の人が雪かきに追われていました。地元の人「人から聞いたら朝は10センチで、それからまた降ったからどのくらいかね。ちょっと重いね。水気が多くて」12日は冬型の気圧配置となり、県内は強い寒気の影響を受け、北部を中心に雪が降りました