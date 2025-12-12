12日午後7時5分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度4の地震がありました。静岡県内の震度は以下の通りです。〔震度1〕富士市、富士宮市、御殿場市、伊豆の国市、熱海市、伊豆市、東伊豆町、西伊豆町震源の深さは50km地震の規模はマグニチュード4.9とみられています。