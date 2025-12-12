TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金後10：00）は12日、公式Xにて、8日に予定していたMrs. GREEN APPLE出演「ミセスLOCKS」の放送を、番組YouTubeにて1週間の期間限定で公開すると発表した。【動画】1週間限定で公開された「ミセスLOCKS」投稿で「#ミセスLOCKS からお知らせ」と題し、「先日12月8日（月）に予定していた超現代史の授業を1週間の期間限定で #スクールオブロック のYouTubeチャンネルにて公開す