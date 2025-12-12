アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第122話「灼熱の翼！ロイＶＳフリード」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】ちょっと老けたフリード＆相棒リザードンロイとバトル中の場面カット19日放送の第122話は、宇宙での調査から帰ってきたフリード。スターミー教官との出会い、新たに掴んだラクリウムの情報を語る。そして、ロイはフリードとバトルすることに。