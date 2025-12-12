来年2月にイタリアで開催される、ミラノ・コルティナオリンピックまで2か月を切りました。エブリィでは、クロスカントリースキーの県勢の注目選手を紹介しています。きょうは、初めての夢舞台を目指す南砺市の山粼大翔選手です。今年9月、地元のクロスカントリーコースで汗を流していたのは、南砺市出身の山粼大翔選手（22）。今年2月に行われた、23歳以下の世界選手権では14位に入り、オリン