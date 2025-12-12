とちぎテレビ 2025年12月12日午後7時05分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度4の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．９と推定されます。 栃木県 【震度4】 真岡市 【震度3】 宇都宮市 栃木市 鹿