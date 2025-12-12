富山県森林研究所は、きょう、来年春のスギ花粉の飛散量が、例年より「やや多くなる」見込みだと発表しました。県森林研究所によりますと、来年2月から4月に県内の平野部で飛散するスギ花粉の量は、調査を始めた1991年以降の平均値の、およそ1.4倍となる見込みで、今年と同じ程度としています。今年は、スギが雄花をつけ始める7月と8月の平均日照時間が例年より長く、雄花の数が多くなったことから花粉が「やや多くなる」と予測し