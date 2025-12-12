２０２５年の世相を一字で表す「今年の漢字」に「熊」が選ばれ、世界遺産・清水寺（京都市東山区）で１２日、森清範（せいはん）貫主（かんす）が揮毫（きごう）した。クマによる死傷者が相次いだことや、中国語表記で「熊」の文字が入るジャイアントパンダが中国に返還されたことが理由に挙がった。公益財団法人「日本漢字能力検定協会」（同）が１９９５年から毎年公募し、今年で３１回目。応募総数１８万９１２２票の中で「