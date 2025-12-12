気象庁によりますと午後7時5分ごろ、関東甲信地方で最大震度4を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。【映像】各地の震度震源は茨城県南部で、深さは50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されています。この地震による津波の心配はありません。最大震度の4を観測したのは、春日部市、野田市、石岡市、笠間市、筑西市、坂東市、城里町、真岡市です。震度3は東京新宿区や横浜神奈川区