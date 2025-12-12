クナイプは、春を感じる香りと可愛いパッケージで人気の「クナイプ ハンドクリーム サクラの香り」を2025年12月10日（水）より数量限定で発売した。■春の訪れを告げるサクラの香りやさしい甘さのサクラの香りが指先からふんわり広がり、どこにいても春の気配を感じさせてくれる限定ハンドクリームが今年も登場。2025年は使いやすさを高めるためにキャップ部分をリニューアルし、スクリュー式から片手で開け閉めできるユニバーサル