コンラッド東京は、小嶋陽菜氏が手掛ける「Her lip to」とコラボしたフェスティブアフタヌーンティーを12月1日から31日まで提供する。「ラズベリーとフロマージュブランのトライフル」、「チョコレートとラズベリーのマカロン」などツリーやオーナメントをモチーフにしたスイーツ5種と、「ゴーダチーズとジャンボンブランのミルフィーユサンド」などセイボリー3種、スコーン2種を提供する。ドリンクは薔薇のエスプーマをトッピング