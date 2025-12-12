ガンバ大阪は12日、イェンス・ウィッシング氏の新監督に就任することを発表した。1988年1月2日生まれのウィッシング監督は現在37歳。母国ドイツで指導者キャリアをスタートさせると、ボルシア・MGのセカンドチームのほか、PSV、ベンフィカ、ザルツブルクといった欧州の名門クラブでアシスタントコーチを経験している。3年間クラブを率いたダニエル・ポヤトス前監督の後任として就任したウィッシング新監督は、クラブの公式サ