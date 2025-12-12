人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）「美」に触れると心が満たされそう。美術展や作品集がおすすめ。11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）過激な発言はトラブルのもと。今日は守りの姿勢でいくのが吉。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）トラブル