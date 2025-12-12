12日(金)は各地で雪が降り、山沿いではまとまった積雪になりました。 12日(金)朝の津南町では雪が降りしきり、屋根にはこんもり雪が積もっていました。12日(金)は津南町で49cm、湯沢町で31cmの積雪になった時間がありました。 一方で、沿岸部は風が強く海は大荒れとなりました。最大瞬間風速は、佐渡市弾崎で26.3m、新潟市東区松浜で24.2mと風に向かって歩けなくなるほどの強い風が吹いたところがありました。 そして、こ