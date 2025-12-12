立派なタラバカニに県産の黒毛和牛。新年のお楽しみ、福袋の話題です。鹿児島市の4つの商業施設が合同で作る恒例のグルメ満載福袋の中身がお披露目されました。（山下香織キャスター）「普段はライバル同士の4つの商業施設が年に1度力を結集させて作るグルメ福袋。今年も肉や海鮮など豪華な商品が出揃いました」中心市街地を活性化させようと2013年に始まった商業施設の合同福袋。12日、来年の福袋の中身が発表されまし