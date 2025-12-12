九州電力は、定期検査中の川内原発1号機について12月21日に発電を再開すると発表しました。川内原発1号機は、定期検査のため今年10月から発電を停止していました。定期検査は、法令に基づき13か月に1度行われるもので、116項目のうち、8割の検査が終わりました。検査は、順調に進んでいて燃料集合体の一部を、新しい燃料に取り換える作業も完了しました。（九州電力立地コミュニケーション部・水口雄二グループ長