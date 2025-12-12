金沢市が新たな物価高騰対策として、非課税世帯や子育て世帯に1世帯あたり3万円の給付金を支給する方針を明らかにしました。金沢市は12日、12月補正予算案について、一般会計で56億6000万円を追加提案しました。この中で生活者支援の物価高対策として、非課税世帯およそ5万3000世帯を対象に、1世帯あたり3万円を給付する方針で、原則、対象者からの申請は不要とします。2025年4月から新たに非課税世帯になった世帯については、市か