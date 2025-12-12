大阪市内の小学生で児童らが仮想「ウサイン・ボルト」に挑みました。全力で運動場を走る児童たち。競争相手は、隣のお友達…ではありません。直径約４０ｃｍのドローンです。このドローン、「ウサイン・ボルト速度ドローン」と名付けられ、ジャマイカの元陸上選手、ウサイン・ボルトさんがもつ１００ｍ走の世界記録「９秒５８」を再現できるようにしています。「ボルトはスロースターター」。５０ｍ走の自己ベストが６秒４