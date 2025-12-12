【北京共同】中国軍南部戦区は12日、南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）の中国領空にフィリピンの複数の小型飛行機が侵入したとして、追跡や監視に加え、強く警告した上で、断固として追い払ったとする報道官談話を発表した。