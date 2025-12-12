【バンコク共同】タイ下院は12日、解散した。アヌティン首相が解散を申請し、ワチラロンコン国王の承認を得たと官報で公示された。選挙管理委員会によると、総選挙は来年2月8日投開票を軸に調整する。アヌティン氏は3〜4月の選挙実施を約束してきたが、前倒しを決断。カンボジアとの国境地帯での衝突を含む危機に、現状の少数与党の態勢では適切に対応できないことを理由に挙げた。選挙戦はアヌティン氏の中道「タイの誇り党」