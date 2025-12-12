首相官邸首相官邸の公式ホームページに成り済ました偽サイトの設計図に当たる「ソースコード」に、ロシア語が含まれていることが12日、セキュリティー会社トレンドマイクロの調査で分かった。同社の担当者は「ロシア語圏の人間が、偽サイト作成に関与しているとみられる」と指摘している。政府は偽サイトの注意喚起をしており、トレンドマイクロの担当者は「サイトのURLをよく確認してほしい」と話している。