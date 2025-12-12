フジテレビは１２日、同局「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」の収録中に、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・横山裕がけがをしたことを番組サイトで報告した。同サイトでは「１２月１１日午後、当該番組のロケにおいて、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕さんが「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治２カ月の怪我をされました。横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。」と発表。つづけて「また