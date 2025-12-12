Ｊ１神戸のＭＦ佐々木大樹（２６）が１２日、本拠地ノエビアスタジアム神戸で「ノエスタライトアップ２０２５」点灯式に出席。サンタクロース姿に扮（ふん）し、招待された３０人の子どもたちにプレゼントを贈り、自身の少年時代のサンタクロースにまつわるエピソードなどを披露。そして「今年一年の悔しさをバネにして、チームとしてしっかり来シーズン進んでいけたら」と無冠に終わったシーズンからの反撃を誓った。今季は３