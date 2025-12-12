女優の杉本彩（５７）が１２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。若い世代を中心に流行している恋愛傾向を分析する「ＬｏｖｅＴｙｐｅ診断」に挑戦し、恋愛傾向を語った。杉本は、惚れやすい方では全くないという。「基本的に惚れやすい方じゃない。そもそもめっちゃ厳しい目で人を見る」と語る。「恋愛的に重いタイプ？」の質問には「めっちゃ重いですよ。中途半端は許さないし、人生賭けるのか命賭けるのかぐらいの感じ。